Девушка Саакашвили рассказала о критическом состоянии политика

Депутат Рады Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявила, что политику необходима госпитализация. Об этом она сказала в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, физическое состояние у бывшего главы государства плохое, потому что он держит голодовку уже третью неделю и отказывается ее прекращать.

«В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь», — сказала Ясько.

Она также заявила, что тема возвращения Саакашвили, имеющего украинское гражданство, на Украину является очень актуальной, но в этом вопросе многое зависит от грузинской власти.

«Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Саакашвили за время голодовки похудел на 14 кг.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.