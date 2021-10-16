Онколог перечислил вызывающие рак молочной железы продукты

Одной из причин развития рака груди у женщины может стать ожирение, особенно в постменопаузе. Об этом рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков в интервью газете «Известия».

По его словам, к излишнему весу в организме могут привести продукты, богатые жирами и углеводами: сладкое, жирная и жареная пища. Следует также отказаться от чрезмерного употребления алкоголя.

К опасным продуктам Серяков отнес копченую колбасу, шпроты, печенье, вафли и другие кондитерские изделия, сладкую газировку, алкоголь, чипсы, маргарин, майонез, соусы, рафинированный сахар и т.д. Также следует избегать продукты, содержащие сахарозаменители, искусственные красители и ароматизаторы.

Специалист отметил, что реже всего от рака молочной железы страдают люди, придерживающиеся средиземноморской диеты. В их рационе достаточное количество овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов.

Ранее доктор Мясников назвал способ предупредить развитие рака груди.