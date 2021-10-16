Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стали известны имена финалистов конкурса «Джентельмен года» 14:21
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России 14:18
Милонов назвал «Игру в кальмара» «треш-контентом» 14:10
Моуринью может возглавить «Ньюкасл» 13:58
Baza: в беспорядках в колонии во Владикавказе участвовал экс-чемпион мира... 13:54
В США назвали цель приезда главы Пентагона в Грузию и Украину 13:48
Головин вернется в общую группу «Монако» 18 октября 13:47
Forbes уличил США в намерении «кинуть» Украину 13:42
Агент Клаудиньо не исключил возможности получения игроком российского паспорта 13:26
В Роспотребнадзоре объяснили рост случаев заражения коронавирусом 13:24

Онколог перечислил вызывающие рак молочной железы продукты

close
100%
Depositphotos

Одной из причин развития рака груди у женщины может стать ожирение, особенно в постменопаузе. Об этом рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков в интервью газете «Известия».

По его словам, к излишнему весу в организме могут привести продукты, богатые жирами и углеводами: сладкое, жирная и жареная пища. Следует также отказаться от чрезмерного употребления алкоголя.

К опасным продуктам Серяков отнес копченую колбасу, шпроты, печенье, вафли и другие кондитерские изделия, сладкую газировку, алкоголь, чипсы, маргарин, майонез, соусы, рафинированный сахар и т.д. Также следует избегать продукты, содержащие сахарозаменители, искусственные красители и ароматизаторы.

Специалист отметил, что реже всего от рака молочной железы страдают люди, придерживающиеся средиземноморской диеты. В их рационе достаточное количество овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов.

Ранее доктор Мясников назвал способ предупредить развитие рака груди.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях