Мясников предупредил об опасности синтетических витаминов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о влиянии синтетических витаминов на организм человека.

Специалист прокомментировал утверждение доктора медицинских наук Алексея Соболева о том, что синтетические витамины усваиваются в организме всего на 10%, и порекомендовал отдавать предпочтение витаминам в составе натуральных пищевых продуктов.

Мясников согласился с коллегой и отметил, что такие препараты могут привести к проблемам со здоровьем.

«Конечно. Более того, если принимаете витамин С вот так (в виде таблеток. – прим.), он может у вас отложиться, усилить камнеобразование», — подчеркнул врач.

Ранее доктор Мясников развеял мифы о популярных пищевых привычках. Он рассказал, какое количество воды на самом деле человеку необходимо употреблять в день, также специалист развеял мифы о кофе и о том, какие должны быть завтраки.