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Детскую вакцину от коронавируса могут назвать «Спутник М»

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Depositphotos

Вакцина от коронавируса для детей, разработанная центром имени Гамалеи, может получить название «Спутник М». Об этом рассказал РИА «Новости» директор центра Александр Гинцбург.

«Наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, (значит) «маленькие». Может быть, будет литера М в этой вакцине», — пояснил Гинцбург.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи уже направил в Минздрав России пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 среди подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Прививать эту часть населения будут добровольно, при согласии родителей или законных представителей.

15 октября в некоторых московский школах стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию учеников. Правительство столицы обосновывает это тем, что дети школьного возраста стали существенно больше болеть COVID-19, при этом они заражают проживающих вместе с ними взрослых в полтора раза чаще, хотя сами по большей части переносят болезнь легко.

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