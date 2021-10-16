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В Подмосковье девочка-подросток спасла тонущего ребенка

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Depositphotos

Семиклассница из Ногинска Алена Большакова спасла пятилетнего мальчика, который остался без присмотра родителей и упал в пруд, пишет «Подмосковье сегодня».

Мальчик гулял в одиночестве в парке «Волхонка», где его и заметила гулявшая девушка. Она спросила, где его родители, и получила ответ, что у мальчика «нет ни родителей, ни дома, и он гуляет один». В парке мальчик нашел себе компанию, а потом резко рванул к пруду, где сорвался с подмостков и упал в воду.

Всего через несколько секунд Анна прыгнула в воду и быстро вытащила ребенка на берег. Мальчик был в сознании. Через некоторое время девочка отвела пострадавшего в ближайший магазин, откуда охранник вызвал полицию.

Позже выяснилось, что у ребенка на самом деле есть родители — он воспользовался тем, что мама отвлекалась и пошел гулять один.

Большакова занимается в центре допризывной подготовки молодежи («Дом Юнармии») Богородского городского округа и является там одной из лучших учениц, отмечает издание.

Ранее мужчина закрыл собой спорткар от града и попал на видео.

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