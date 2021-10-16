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В Британии уволили преподавателя, пялившегося на грудь студенток

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Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Преподавателя английского языка в колледже дополнительного образования в Северном Уэльсе Джона Тейлора уволили после жалоб студенток на то, что он смотрел на их грудь и ягодицы. Об этом сообщает Daily Mail.

Сам 53-летний преподаватель, страдающий диабетом первого типа, утверждает, что в тот день ему пришлось надеть старые контактные линзы во время занятий, и в результате он «не мог ни на что смотреть».

После увольнения Тейлор подал в суд на колледж за дискриминацию по инвалидности, но суд по трудовым спорам постановил, что его поведение «не связано с его инвалидностью», и отклонил иск. Другие претензии о нарушении контракта, невнесении изменений в контракт в связи с инвалидностью и несправедливом увольнении были удовлетворены.

Ранее в Москве учитель художественной школы Георгий Миррор уволился после того, как родители учеников пожаловались на контент в его соцсетях. Более 170 семей обвинили преподавателя в аморальном поведении, увидев в его публикациях элементы БДСМ, и обратились в Генпрокуратуру, Министерство культуры, Российскую академию художеств (РАХ) и Роспотребнадзор с требованием отстранить педагога от занятий.

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