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Во Вьетнаме власти убили 12 собак из-за коронавируса у их хозяев

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BBC

У двух жителей Вьетнама убили 12 собак после положительного теста на Covid-19. Об этом сообщает BBC.

Фам Минх Хунг и Нгуен Тхи Чи Эм на фоне новой волны коронавируса во Вьетнаме решили поехать в провинцию Камау к своему родственнику вместе со своими домашними питомцами. Пара путешествовала на мотоцикле в компании 15 собак. Одна из них умерла по дороге, а двух животных вьетнамцы отдали.

Пара и их питомцы стали популярной среди пользователей соцсетей, которые подбадривали их и желали им благополучного путешествия. Некоторые даже приносили им воду и еду.

Когда путешественники приехали в провинцию Камау, у них взяли тест на Covid-19. Коронавирус подтвердился, пару положили в больницу, а их питомцев оставили в карантинном центре. Позже выяснилось, что местные власти приняли решение убить 12 собак, чтобы они не заразили окружающих.

«Мы с женой так сильно плакали, что не могли уснуть», - сказал Фам Минь Хунг. В соцсетях назвали это решение «жестоким» и «душераздирающим». Научный сотрудник Национального медицинского центра «Город надежды» в США назвала убийство животных жестокими и неэтичными. «Нет никаких научных доказательств того, что собаки и кошки могут быть посредниками в передаче Covid человеку», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в австралийском приюте застрелили собак из-за эпидемиологических ограничений.

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