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СК опроверг данные о госпитализации следователя после критики от Бастрыкина

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Следственном комитете России назвали ложью сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области после личного приема граждан главой ведомства Александром Бастрыкиным, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь ведомства Светлана Петренко.

«У человека ОРВИ вторые сутки, есть осложнения, непонятно, кому нужны такие спекуляции на здоровье», — сказала она.

Петренко пожелала следователю «здоровья и крепости духа», подчеркнув, что СК проведет ранее назначенную по результатам личного приема граждан служебную проверку.

«Мы объективно во всем разберемся, следователь — сложная профессия, требующая не только крепкого здоровья, твердости духа, а также неравнодушного отношения к тем, кому нужна наша помощь и защита», — резюмировала Петренко.

Ранее СМИ сообщали, что в городе Всеволжск под Санкт-Петербургом госпитализировали 26-летнего следователя Владислава Мегрелова, работу которого публично раскритиковал председатель СК Александр Бастрыкин.

Как выяснили журналисты, скорая помощь увезла Мегрелова из здания СК во Всеволжске поздно вечером в среду, 13 октября. Перед этим его вызвали в отдел кадров из-за критики со стороны Бастрыкина, которому на работу следователя пожаловалась пенсионерка из Санкт-Петербурга.

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