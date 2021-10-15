Собчак заявила о «прямых и очень жестких угрозах» ей и ее семье

Журналистка Ксения Собчак написала в Telegram, что ей и членам ее семьи «прямо и очень жестко» угрожают.

Так Собчак отреагировала на информацию, опубликованную в Telegram-канале «112», сообщившем, что телеведущая приезжала в главное управление Росгвардии по Москве, чтобы заявить о слежке.

«Почти все так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье», — прокомментировала она публикацию.

Ранее стало известно, что Собчак отказалась ехать в следственное управление сочинского УВД на очную ставку с водителем Mercedes Олегом Цоем, устроившим смертельное ДТП. Отказ она объяснила проблемами со здоровьем.

Авария произошла вечером 9 октября. Mercedes, в котором была Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, задевший затем микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.