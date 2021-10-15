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В одном из районов Екатеринбурга объявили режим ЧС из-за горения торфа

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Владимир Подоксенов/РИА «Новости»

В екатеринбургском микрорайоне Солнечный с 15 октября вводится режим чрезвычайной ситуации локального характера из-за горения торфа. Об этом сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.

«Администрация города Екатеринбурга выпустила постановление о введении с 15 октября 2021 года режима чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера на территории, прилегающей к Солнечному микрорайону в районе горения торфа», — говорится в публикации.

В мэрии отметили, что ответственным за ликвидацию ЧС со стороны муниципалитета назначен руководитель администрации Чкаловского района, которому совместно с Комитетом административных органов Администрации города Екатеринбурга предстоит осуществить план мероприятий по минимизации последствий ландшафтного пожара.

Издание E1.ru со ссылкой на и. о. начальника регионального ГУ МЧС России Ивана Павленко утверждает, что к тушению торфяника будут привлечены более 50 курсантов Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.

Ранее сотрудники ГИБДД перекрыли участок Екатеринбургской кольцевой дороги из-за тления торфяника, который стал причиной практически нулевой видимости на проезжей части.

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