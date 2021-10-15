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Хозяйка перепутала свою собаку с чужой, но узнала об этом только дома

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TIA BELTON

Тиа Белтон из США возвращалась домой, когда заметила, что возле порога ее встречает собака по кличке Риз, пишет издание The Dodo. Хозяйка запустила животное во внутрь, но там американку ждал сюрприз.

Зайдя домой, Белтон удивилась: питомица лежала на своем месте. В этот момент женщина поняла, что перепутала собственную собаку с чужой — настолько те были похожи друг на друга.

«Я была в смущении, что не смогла узнать собственного «ребенка», — поделилась женщина с журналистами.

По словам женщины, Риз занервничала, когда увидела другое животное в доме, но Тиа не стала выгонять чужую собаку, а попыталась найти ее хозяев.

Женщина развесила по округе плакаты с фотографией собаки, и это дало результат. С Белтон связалась семья, сообщившая, что это их питомица, которая недавно потерялась, и забравшая животное обратно.

Ранее девушка из Англии узнала, что купила не дорогого французского бульдога, а помесь. Когда питомец подрос, в его внешности начались неожиданные метаморфозы. Хозяйка отвезла животное к ветеринару и узнала, что ее обманули.

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