Владельцы пляжа в Сочи связали конфликт из-за чихуахуа с навязчивым предложением однополой любви

В социальных сетях появилось видео с сочинского пляжа «Куба», на котором охранник не пускает посетителей с маленькой собакой, в ходе словесной перепалки стороны обмениваются оскорблениями. Гости пляжа утверждают, что сотрудник охраны угрожал «подкараулить их в городе и отрезать им головы».

В администрации городского пляжа «Куба» «Газете.Ru» рассказали о своей версии — причиной конфликта стала не собака, а навязчивые предложения посетителей.

«Со слов очевидцев, причиной конфликта стали неоднократные и навязчивые предложения одного из участников конфликта о знакомстве и вступлении в интимную связь с лицом своего же пола. Устроивший скандал блогер известен своим эпатажным и провоцирующим поведением, за счет которого он пытается увеличить свою популярность в социальных сетях. Причем его поведение граничит с нормами, предусматривающими административную и уголовную ответственность за совершенные противоправные деяния», — пояснил сотрудник администрации.

По словам сотрудников «Кубы», охранную деятельность на пляже осуществляет охранное предприятие ЧОО «Щит», руководство которой самостоятельно определяет сотрудников охраны, находящихся на смене в течение суток. Администрация пляжа уже потребовала разъяснений по поводу произошедшего на пляжной территории инцидента от руководства охранного предприятия.

Ранее одна из участниц инцидента Виктория Т. рассказала изданию «Подъем», что в ходе конфликта охранник угрожал им и нецензурно выражался. Она также отметила, что собака «размером с белку» была у посетителей на руках и никак не могла помешать.