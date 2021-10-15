В Ленобласти госпитализировали следователя, которому устроил взбучку Бастрыкин

В городе Всеволжск под Санкт-Петербургом был госпитализирован 26-летний следователь Владислав Мегрелов, работу которого публично раскритиковал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщает издание 47NEWS.

Как выяснили журналисты, скорая помощь увезла Мегрелова из здания СК во Всеволжске поздно вечером в среду, 13 октября. Перед этим его вызвали в отдел кадров из-за критики со стороны Бастрыкина, которому на работу следователя пожаловалась пенсионерка из Санкт-Петербурга.

Пожилая женщина рассказала, что в прошлом году скончался от отравления угарным газом ее сын. Этим делом занимался Мегрелов, установивший, что имел место несчастный случай — неисправная труба. Однако пенсионерка настаивает, что сына убила невестка.

47NEWS приводит диалог главы Следкома с подчиненным. Узнав, что Мегрелов приехал в Ленинградскую область из Краснодарского края, Бастрыкин посоветовал ему вернуться на малую родину. Бастрыкин также поинтересовался, какой вуз окончил Мегрелов. Когда следователь ответил, что учился в экономическом вузе, председатель СК воскликнул: «Так ты еще и коммерсант?!».

В итоге была назначена проверка, по результатам которой будет решаться вопрос об увольнении Мегрелова.

Ранее Бастрыкин вручил Роману Ковалеву, который заступился за девушку в столичном метро, медаль «Доблесть и отвага».