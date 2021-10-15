В Свердловской области врачи не подходили к пациенту даже после его смерти

В одной из больниц Свердловской области врачей не оказалось рядом, когда умер пациент. Его сосед по палате ходил по коридорам в поисках медиков, но никого не нашел. О случившемся сообщается в группе «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе опубликовано видео, где сосед скончавшегося пациента ходит по коридорам и пытается позвать сотрудников больницы.

«Никого. Я хожу ору на всю больницу — никого! Ни на посту, нигде. Ни одного врача, ни медсестры. Вот так и умирают у нас люди!» — говорит мужчина в ролике.

Инцидент произошел в горбольнице №1 поселка Динас в Первоуральске.

«Видео, с учетом его хронометража, не отражает процесса медицинской деятельности. Смерть пациента наступила после 16 часов, в этот момент дежурный врач осуществляла обход других больных. Когда пациент обнаружил, что сосед мертв, и побежал звать на помощь, его услышала санитарка, разносящая ужин. Ей по инструкции запрещено одной подходить к агрессивным пациентам, поэтому она незамедлительно вызвала медсестру, а та уже — врача», — пояснили агентству Znak.com в пресс-службе больницы.

Ранее Преображенский суд Москвы приговорил главу Альянса врачей (организация включена Минюстом в список иноагентов) (организация включена Минюстом в список иноагентов) Анастасию Васильеву к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве.