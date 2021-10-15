Начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров заявил, что в Москве увеличилось количество животных-синантропов — диких животных, для которых городская среда является естественной для обитания, сообщает РИА «Новости».

«Обычная дикая лиса, живущая в тайге, никогда не подпустит к себе людей. Она не подойдет к человеку на расстояние двух-трех метров. А у наших лис нет страха перед людьми. На них никто не охотится, они не знают, что такое ружье, выстрел или гончая собака. Они уже адаптировались. Кормовой базой для них стали те же крысы-мыши, плюс какие-то пищевые отходы. Периодически их подкармливают жители, хотя лучше этого не делать», — рассказал Бурмистров.

Кроме того, он указал на еще новый один вид животных-синантропов Москвы — бобров.

«Сейчас многие из них селятся на Яузе, Сетуни. Там у них норы под водой, и как таковое жилище увидеть практически невозможно. А семейство бобров, проживающих на реке Химке в парке «Покровское-Стрешнево», оборудовало там классическую хатку и плотину», — уточнил Бурмистров.

Ранее лиса распугала прихожан Сретенского монастыря в центре Москвы.