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Бывший муж и дочь не пришли на похороны женщины, погибшей в ДТП с Собчак

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Екатерину Тарасову, погибшую в результате аварии, виновником которой стал водитель телеведущей Ксении Собчак, похоронили. Как сообщили корреспонденты шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», попрощаться с молодой женщиной пришли 20 человек, среди которых брат, бабушка и друзья. Но при этом на похоронах не было бывшего мужа и дочери погибшей.

Дочери Тарасовой только 7 лет. Она жила в с мамой в Подмосковье. Родственники решили похоронить Екатерину в родном Новосибирске.

Бабушка погибшей сказала на похоронах: «Катя, ты ушла раньше меня. Заняла мое место».

Авария с участием телеведущей произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Арендованный Собчак Mercedes, за рулем которого был водитель Олег Цой, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП Тарасова, пассажирка Volkswagen, скончалась на месте. Впоследствии в отношении Цоя было возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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