«Талибан»* запретил показывать тела казненных преступников

Власти Афганистана запретили публичную демонстрацию лиц и тел казненных преступников без постановления суда. Об этом в своем Twitter сообщил представитель «Талибана» (организация запрещена в России), заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

По его словам, соответствующий указ принял сформированный талибами временный кабмин страны.

Ранее в октябре сообщалось, что представители «Талибана» повесили двух жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в вооруженном ограблении жилого дома в Афганистане.

До этого один из основателей «Талибана» мулла Норуддин Тураби, который во временном правительстве Афганистана занимает пост министра тюрем, заявил, что движение намерено возобновить проведение казней и ампутации конечностей за преступления.

Талибов ранее критиковали за наказания, которые осуществлялись на спортивном стадионе в Кабуле или на территории огромной мечети.

В Афганистане казни осужденных убийц обычно производились одним выстрелом в голову кем-либо из членов семьи жертвы. Для осужденных воров наказанием была ампутация руки. За грабеж на шоссе ампутировали руку и ногу.