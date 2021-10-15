Менеджер блогерши Саши Спилберг заявила об ее исчезновении

Популярная блогерша Саша Спилберг несколько дней не выходила на связь со своими подписчиками. Вечером, в четверг, 14 октября, ее личный помощник по соцсетям выложила в Stories Instagram тревожное сообщение.

Менеджер Спилберг заявила, что та бесследно исчезла. «Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ», — гласит сообщение.

Далее в Stories была опубликована переписка с 23-летней звездой. Менеджер отправила ей десять сообщений в Whats App, которые так и не были доставлены до адресата.

«

Мы не понимаем, что происходит», — поделилась помощница блогерши.