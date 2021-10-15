Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Транспортный корабль для Арктики могут быть оснащены ракетами «Калибр-К» 03:15
Жирков рассказал о конфликте с нынешним главным тренером сборной Италии 03:10
Конгресс США требует осудить экс-советника Трампа за отказ от сотрудничества 03:01
В России появится единая база медосмотров иностранцев 02:59
СМИ Японии поддержали Загитову после ее публикации о хейте 02:50
Минобороны Азербайджана отвергло причастность к перестрелке в Карабахе 02:49
В Восточном комитете ФРГ заявили о непричастности России к высоким ценам... 02:40
Емельяненко — о бое с Монсоном: присылайте жалобы на депутатов, Джефф... 02:31
Сожитель убил 23-летнюю мать троих детей в Ленобласти 02:29
В Госдуме порекомендовали Киеву не задумываться о захвате Крыма 02:28

Менеджер блогерши Саши Спилберг заявила об ее исчезновении

close
100%
Кадр из видеотрансляции / Life

Популярная блогерша Саша Спилберг несколько дней не выходила на связь со своими подписчиками. Вечером, в четверг, 14 октября, ее личный помощник по соцсетям выложила в Stories Instagram тревожное сообщение.

Менеджер Спилберг заявила, что та бесследно исчезла. «Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ», — гласит сообщение.

Далее в Stories была опубликована переписка с 23-летней звездой. Менеджер отправила ей десять сообщений в Whats App, которые так и не были доставлены до адресата.
«
Мы не понимаем, что происходит», — поделилась помощница блогерши.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях