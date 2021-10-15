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Индия начала выдавать туристические визы после 1,5 лет перерыва

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Global Look Press

Индия начала выдавать туристические визы после 1,5 лет перерыва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление правительство Индии.

«Все протоколы и нормы, связанные с предупреждением распространения COVID-19, которые ввело министерство здравоохранения, должны соблюдать и иностранные туристы, авиакомпании, которые привозят их в Индию, а также все сотрудники аэропортов», — указано в сообщении.

При этом все туристы, перевозчики, а также все другие заинтересованные стороны должны соблюдать протоколы и нормы в отношении коронавируса, о которых время от времени уведомляет министерство.

Также стало известно, что первые 500 тыс иностранных туристов получат визы бесплатно. До начала пандемии, в 2019 году Индию посетили 10,6 млн человек.

При этом, начиная с 15 ноября, туристическую визу смогут получить туристы, которые прилетают в Индию на регулярных рейсах.

Ранее стало известно, что в Индию с 15 октября начнут пускать туристов.

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