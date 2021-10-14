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На Украине работник почты потребовал €1 млрд компенсации за принудительную вакцинацию

Сотрудник Укрпошты отправил письмо гендиректору Игорю Смелянскому — там он требует, чтобы его не принуждали к вакцинации, а если он согласится и у него будет побочный эффект — ему выплатят €1 млрд компенсации. Об этом Смелянский написал на своей странице в Facebook.

Сотрудник требует гарантировать выплату компенсации в случае побочных эффектов или осложнений в течение года после вакцинации. Среди побочных эффектов автор письма упоминает «непрерывный пронзительный крик» , «высокую температуру» и «высокую температуру без указания величины».

«В общем, теперь я знаю почему политики и эксперты кричат на разных шоу - это у них побочный эффект от прививки. У вас может возникнуть вопрос – почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе задал. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно через Microsoft Word не чипировал его», — прокомментировал письмо Смелянский.

С 7 октября 2021 года на Украине действует обязательная вакцинация для чиновников и работников образования.

Ранее украинский министр обвинил «российскую пропаганду» в низких темпах вакцинации.

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