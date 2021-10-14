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Из-за семейной ссоры британец убил брата ножом в грудь

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West Midlands Police

В Великобритании мужчина убил брата после семейной ссоры, а другой брат снимал нападение на видео, сообщает газета The Sun.

По данным издания, 32-летний Дэвид Роджерс подошел к автомобилю, где сидел его брат Томас, и, наклонившись к открытому окну, вонзил ему нож в сердце. Весь инцидент продлился не более 30 секунд.

Раненый мужчина попытался выбраться из машины. Приехавшие на место происшествия медики доставили его в больницу, где он скончался от полученной раны.

В это время третий брат, Сэмюэл Роджерс, снимал происходящее. Позднее он и Дэвид попытались сбежать на север Британии, где их и нашли правоохранители.

Дэвид Роджерс был приговорен к пожизненному заключению, Сэмюэл — к девяти годам тюрьмы.

Ранее в США мужчина, являющийся противником вакцинации, застрелил своего брата-фармацевта и его жену. В ходе расследования выяснилось, что за день до этого убийства Бернхэм убил женщину, проживающую в Мэриленде. После чего взял ее автомобиль Lincoln и на нем отправился к родственникам.

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