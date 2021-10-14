Медвежонок попытался украсть большую тыкву, но не смог

Жительница канадской провинции Онтарио Эшли Лароуз сообщила о том, что камера видеонаблюдения у порога ее дома записала то, как медвежонок попытался украсть стоявшую там тыкву, но она оказалась слишком большой для него. Об инциденте сообщает издание The People.

На кадрах неудачного преступления медведя видно, как животное пытается катить большую тыкву с крыльца дома. В конце концов, медведь спотыкается, и тыква падает у него между пастью и лапами. Хозяйка дома сообщила, что все прошло более удачно для косолапого воришки, чем кажется судя по видеосъемке. Лароуз рассказала, что сначала медведь полакомился небольшими тыквами в ее саду, после чего решил на закуску попытать счастье и съесть самую большую.

Ранее сообщалось о видео со спасением медвежонка, умилившем пользователей соцсетей.