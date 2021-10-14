Ученые создали уникальный рейтинг полезности продуктов

Американские ученые создали первую систему, которая учитывает баланс полезных для здоровья и вредных факторов пищевых продуктов — предыдущие ориентировались только на одну из этих двух групп факторов. Результаты работы специалистов опубликованы в журнале Nature Food./

Система, разработанная диетологами и специалистами по здоровому питанию из Университета Тафтса, включает в себя передовые научные данные о том, как характеристики более 8000 продуктов питания положительно или отрицательно влияют на здоровье. Рейтинг оценивает 54 различных характеристики в девяти аспектах, связанных с основными хроническими заболеваниями.

Рейтинг позволяет оценивать не только исходные продукты, но и изготовленные из них блюда, в том числе комплексные, и напитки.

Каждое блюдо, напиток или смешанное блюдо получает окончательную оценку в диапазоне от 1 (наименее здоровый) до 100 (наиболее здоровый). Исследователи определили, что 70 или более баллов являются разумной оценкой для продуктов и напитков, которые следует поощрять. Еду и напитки с оценкой 31–69 следует употреблять в умеренных количествах. Все, что набирает 30 или ниже, следует употреблять минимально.

По основным категориям продуктов питания средний балл Food Compass составил 43,2. Самая низкая оценка была у закусок и сладких десертов (средний балл 16,4).

Наивысшую «оценку» получили овощи — 69,1, фрукты — в среднем 73,9, а также бобовые, орехи и семена — 78,6. Среди напитков средний балл варьировался от 27,6 для газированных и энергетических напитков с сахаром до 67 для полностью натуральных фруктовых или овощных соков.

Крахмалистые овощи получили в среднем 43,2 балла. Средний балл по говядине составил 24,9, для птицы — 42,67, для морепродуктов — 67,0.

«Как только выйдет за рамки принципа «ешьте овощи, избегая газировки», общественность не понимает, как сделать более здоровый выбор в продуктовом магазине, кафетерии или ресторане...Потребители, политики и даже промышленность ищут простые инструменты, которые помогут каждому сделать выбор в пользу более здорового образа жизни», — сказал руководитель исследования Дариуш Мозаффарян.

Ранее диетолог раскрыла вред хлеба.