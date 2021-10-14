Мужчина сделал предложение пенсионерке, избившей его топором, во время суда

В Томской области потерпевший сделал предложение женщине, избившей его топором, прямо во время суда, сообщает «Тайга.Инфо».

Согласно материалам суда, в сентябре 2019 года 67-летняя пенсионерка в состоянии алкогольного опьянения вернулась домой, где ее ждал 38-летний сожитель. Пара постоянно ссорилась по поводу уборки в квартире.

«Она подошла сзади к увлеченно смотрящему телевизор мужчине и нанесла ему множественные удары топором в область головы, ребер и шеи. Приехавших на вызов медиков и сотрудников полиции потерпевший попытался убедить, что травмировался самостоятельно от случайного падения. Позднее мотивы такого поведения стали понятны», — рассказали пресс-службе областной прокуратуры.

Женщину обвинили по пункту «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Однако во время суда мужчина сделал сожительнице предложение. После заключения брака потерпевший «на правах супруга» попросил суд не лишать ее свободы. Женщине назначили три года условно с таким же испытательным сроком.

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