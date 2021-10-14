Студента, арестованного за стрельбу в пермском вузе, будут содержать в СИЗО

Студента Тимура Бекмансурова, арестованного за стрельбу в Пермском университете, будут содержать в СИЗО, где тоже есть больница. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Дзержинском районном суде.

Ранее сообщалось, что Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, в результате которой погибли шесть человек, арестовали на два месяца. Выездное заседание суда прошло в Пермской краевой клинической больнице, где сейчас лечится Бекмансуров. Для оглашения избранной меры пресечения в больницу приехал судья Дзержинского районного суда.

Бекмансуров открыл стрельбу в университете утром 20 сентября. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В результате произошедшего погибли шесть человек.

Стрелявшего обезвредил случайно оказавшийся на месте происшествия лейтенант полиции Константин Калинин. Бекмансурова госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии ему ампутировали ногу и подключили к аппарату ИВЛ.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение. Он уже признал вину.