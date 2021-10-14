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Задержаны подозреваемые в ритуальном убийстве школьника в Рязанской области

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Задержаны двое подозреваемых в ритуальном убийстве 15-летнего подростка, его тело с признаками насильственной смерти ранее нашли в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

«Установлено, что к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

Согласно информации СК, подозреваемые убили мальчика во время совершения ими действий обрядово-культового характера. Мужчина и женщина задержаны, следствие будет ходатайствовать об их аресте.

По уголовному делу назначена судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Следователи устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области нашли тело подростка с признаками насильственной смерти.

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