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В Госдуме призвали проверять всех сотрудников полиции на полиграфе

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РИА Новости

Для уменьшения числа коррупционных преступлений среди сотрудников МВД следует каждого обеспечить нагрудной видеокамерой и заставлять ежегодно проходить полиграф. Об этом «Газете.Ru» сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских, комментируя задержание пятерых полицейских в городе Орске за нападение и вымогательство взятки у местного жителя.

«Есть смысл подумать над тем, чтобы всех сотрудников ППС снабжать нагрудными видеокамерами, чтобы можно было отслеживать каждое их движение и слово. Также стоит ввести прохождение полиграфа каждым сотрудником, хотя бы раз в год, чтобы понимать, имел ли он противоправный опыт», — заявил он.

По его словам, еще одним способом может стать проведение публичных судов над каждым взяточником.

«Случай взяточничества нужно доводить до суда и делать процессы публичными, чтобы была неотвратимость наказания. Важно, чтобы люди понимали и могли отслеживать каждую деталь такого дела», — заявил парламентарий.

Ранее экс-силовики рассказали «Газете.Ru», какие схемы и уловки используют сотрудники полиции для того, чтобы вымогать деньги у россиян.

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