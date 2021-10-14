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Полиция задержала мужчину, застрелившего из лука пять человек в Норвегии

Полиция Норвегии сообщила о задержании подозреваемого в нападении с луком в Конгсберге, где погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

«37-летний мужчина был задержан и обвинен после того, как пять человек были убиты и двое ранены в центре Конгсберга в среду вечером», — сказали в полиции.

Там добавили, что подозреваемый является гражданином Дании, но проживает в Конгсберге.

В среду вечером, 13 октября, стало известно, что в Норвегии мужчина застрелил пять человек из лука. Инцидент произошел в центре Конгсберга, возле одного из местных магазинов. Изначально сообщалось, что в результате нападения погибли четыре человека и еще несколько получили ранения.

До этого гражданин России был задержан и взят под сражу в Париже за подозрение в стрельбе в прохожих на Елисейских полях Парижа. По предварительным данным, от его действий в разное время пострадали четыре человека.

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