Иммунолог предупредил об опасности опавших листьев

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил россиян об опасности опавших осенних листьев. Как рассказал медик радио Sputnik, облетевшие листья могут вызвать у некоторых людей аллергию или инфекционные заболевания.

Опад особенно опасен для тех, у кого есть аллергия на плесень.

Болибок уточнил, что споры плесневых грибов – это природный аллерген. Они есть в опавшей листве.

Плесень появляется в опаде, если его намочил дождь, он начинает гнить, а после вновь наступивших солнечных дней на листве появляется плесень.

«После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют», – пояснил аллерголог.

Болибок также рассказал, что, если в организм человека попадает слишком много спор плесени, возможно развитие инфекции. Речь идет о плесневой инфекции легких и дыхательных путей. Симптомами такого заболевания может быть кашель и внезапно начавшийся бронхит.

Ранее была названа причина широкого распространения аллергий в современном мире. Ученые пришли к выводу, что причина кроется в грудном молоке женщин.