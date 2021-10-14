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Экс-министра Абызова ограничили в сроках чтения своего дела

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова ограничили в сроках ознакомления с материалами его уголовного дела. Как пишет «КоммерсантЪ», оно состоит из 821 томов и нескольких коробок с аудиозаписями и электронными носителями.

Ходатайство в Басманный суд об ограничении в сроках ознакомления с материалами фигурантов уголовного дела направил глава следственной бригады СКР, генерал-майор юстиции Сергей Степанов.

Абызов знакомится с делом с августа 2020 года.

Бывший чиновник был арестован весной 2019 года. Его заманили на территорию России из-за границы под предлогом празднования дня рождения.

Абызову предъявили обвинения в хищении 4 млрд рублей у «Сибирской энергетической компании» и АО «Региональные электрические сети». Бывшему министру также инкриминируют «легализацию денежных средств, полученных преступным путем» и «коммерческий подкуп».

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскали с экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова 2,2 млрд руб. в рамках исполнительного сбора.

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