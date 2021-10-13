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В Черном море терпит бедствие корабль ВМС Украины

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РИА «Новости»

В Черном море, поблизости от острова Змеиный, терпит бедствие корабль размагничивания Военно-морских сил Украины U-811 «Балта», сообщил в своем Facebook народный депутат Украины Михаил Забродский.

«ЧП на борту судна произошло около 14 часов назад. По информации солдат ВМФ Украины, судно потеряло ход и затопило как минимум два отделения <...> Условия погоды в районе значительно усложняют проведение спасательных мероприятий. Море неспокойно. Скорость ветра достигает 10 м/с. Высота волн — до 2 метров.
Беспокоит полное отсутствие комментариев руководства и любой официальной информации на сайте Минобороны Украины», — пишет Забродский.

По словам народного депутата, на место бедствия уже были направлены несколько спасательных кораблей, однако на данный момент ни одному из кораблей не удалось помочь «Балте».

Ранее стало известно, что члены экипажа судна, тонущего в Белом море, смогли спастись на плоту.

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