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Стало известно, чем чаще всего занимаются самозанятые фрилансеры в России

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Depositphotos

Самозанятые фрилансеры чаще всего занимаются копирайтингом (18%), далее следуют создание и разработка презентаций (16%) и обработка фотографий (16%). Об этом свидетельствует статистика сервиса «СберУслуги».
 
В топ-5 также вошли услуги графического дизайна (14%), в том числе дизайн логотипов, листовок. Замыкают популярные среди фрилансеров направления услуги переводчиков (9%).

В целом, на «СберУслугах» фриланс — одна из самых популярных категорий среди самозанятых. «В ней занято 17% всех самозанятых, зарегистрированных в приложении», — рассказали «Газете.Ru» в сервисе. На втором месте — мастера на час (15%), на третьем — репетиторы (9%).

«Нет ничего удивительного, что самозанятые наиболее активны в категории «фриланс». Россия входит в десятку стран по объему рынка фриланса. Большое достоинство этой сферы — возможность оказывать услуги удаленно, что для исполнителей значительно увеличивает выборку клиентов, а значит и доход. Например, специалист из Новосибирска или Екатеринбурга без проблем может оказывать услуги клиенту из Москвы или Владивостока», — отметила операционный директор «СберУслуг» Марина Александровская.

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