В Москве задержали инспектора ДПС за вымогательство 35 млн рублей

В Москве был задержан сотрудник ДПС, который пытался выманить у экс-директора коммерческой организации 35 млн рублей за прекращение уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, установлено, что старший инспектор отдельного батальона ДПС по Юго-Восточному административному округу столицы получил информацию о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении бывшего директора коммерческой организации. Правоохранитель убедил предпринимателя в том, что у него якобы есть возможность повлиять на прекращение расследования. При этом свои услуги сотрудник ДПС оценил в 35 млн рублей, сообщила Волк.

Она отметила, что полицейские задержали коллегу с поличным при получении 15 млн рублей в помещении одного из ресторанов на северо-западе города.

По данному факту завели уголовное дело по статье о покушении на мошенничество (ч. 3. ст. 30 УК РФ и ч. 4. ст. 159 УК РФ).

Обстоятельства произошедшего и возможные соучастники выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержали боровшегося с коррупцией полицейского за взятку в 1 млн рублей.