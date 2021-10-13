Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который руководил станцией во время катастрофы в 1986 году, сообщает Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» в Facebook.

«Сегодня на 85-м году скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Он руководил станцией во время катастрофы в 1986 году. После аварии его отстранили от руководства, а в июле 1988 года приговорили к 10 годам заключения. Через пять лет он был досрочно освобожден.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала секретные, ранее не опубликованные документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Согласно документам, КГБ еще в 1983 году было известно, что ситуация на ЧАЭС оставляет желать лучшего из-за отсутствия средств безопасности. Уже на следующий день после взрыва атомного реактора, 27 апреля 1986 года, был составлен список «неблагонадежных» жителей Припяти и иностранных делегаций, посещавших ЧАЭС.

Среди опубликованных архивов есть информация о специальной директиве, засекречивающей все детали аварии на электростанции. Согласно ей, нельзя было публиковать сведения о причинах катастрофы, радиационной обстановке, ликвидации последствий аварии, заражении и прочем.