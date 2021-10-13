Суд Белоруссии признал законным арест журналиста «Комсомольской правды в Беларуси»

Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на арест журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко, сообщает РИА «Новости».

«Жалобу на постановление... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Геннадия Можейко оставить без удовлетворения», — сказала судья.

Она уточнила, что постановление может быть обжаловано и опротестовано в Минском городском суде в порядке, установленном законодательством.

Ранее главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин назвал обвинения, предъявленные Можейко, большой стратегической ошибкой и пообещал «делать все, что возможно», чтобы журналиста освободили.

Геннадия Можейко, журналиста издания kp.by, задержали 1 октября в аэропорту Минска. По информации Сунгоркина, задержание связано со статьей в газете о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нем. После выхода статьи Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту белорусской «Комсомольской правды».

Можейко предъявили обвинение в нарушении ст. 130 УК РБ (разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (оскорбление представителя власти).