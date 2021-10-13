Появилось видео с моментом крушения самолета в Татарстане

В сети распространилось видео с моментом крушения самолета L-410 в Татарстане. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видеоролике показано, как воздушное судно стремительно снижается, переворачивается в воздухе, после чего носом ударяется об землю. При этом в момент падения самолет не загорается.

Самолет L-410 разбился утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По данным Минздрава, в результате погибли 16 человек, еще шесть пострадали. Для эвакуации пострадавших в Набережные Челны вылетел специальный борт МЧС России.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 11 октября днем траура в республике. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. По 400 тыс. рублей выплатят получившим тяжкий или средний вред здоровью в авиакатастрофе.