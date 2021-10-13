Врачи сообщили, при каких симптомах COVID-19 надо срочно бежать к врачу

Россиянам следует незамедлительно обращаться к врачу при повышенной температуре и затрудненном дыхании. Об этом «Газете.Ru» сообщил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

«Лихорадка, небольшая температура – уже повод обратиться к участковому врачу за консультацией или по горячей линии по COVID-19. Вызывать скорую и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжелой интоксикации и слабости», — сказал специалист.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков добавил, что кашель и боли в горле также должны насторожить россиян.

«Кашель, насморк, больное горло — это повод провериться на SARS-CoV-2. Если есть ломота в теле, значит, уже есть обострение течения коронавируса», — заключил он.