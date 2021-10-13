Россиянам сообщили, во сколько обойдется обновление гардероба из-за похолодания

Обновление осеннего гардероба в связи с наступлением холодов женщине в среднем обойдется в 20,9 тыс. рублей, мужчине – в 21,9 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики торговой интернет-платформы Lamoda и платежного сервиса ЮKassa по итогам совместного мониторинга.

В эту сумму входит покупка утепленной куртки, джинсов, свитера, сапог, шапки и шарфа. «Цветовые предпочтения россиян при выборе одежды и обуви остаются сдержанными. Черный, коричневый, синий, бежевый и серый – самые популярные цвета в этом сезоне», — добавили в Lamoda.

Там отметили, что число онлайн-покупок одежды и обуви по сравнению с сентябрем прошлого года возросло на 77%,

«Обороты интернет-магазинов выросли на 93%, средний чек – на 9%, до 1,7 тыс. рублей. Число покупателей и число онлайн-магазинов стало больше – на 66% и 13% соответственно», — следует из статистики компаний.

Из-за ранних холодов увеличился спрос на зимние вещи. По сравнению с прошлым годом продажи женских курток возросли на 51%, дубленок — на 38%, сапог — на 32%, ботинок — на 25%.

Самыми востребованными товарами среди мужчин оказались джинсы (+38%), куртки (+37%), пуховики (+35%), ботинки (+35%) и пальто (+21%).

«Значительный рост этой осенью показали продажи премиум-сегмента одежды и обуви. По данным ЮKassa, покупка товаров стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей увеличилась за год в 1,9 раза, от 80 до 100 тысяч рублей – в 3,1 раза, от 100 до 500 тысяч рублей – в 2,9 раза. На Lamoda среди женских премиум-товаров вырос средний чек на свитера (+36%), брюки и пуловеры (по 17%). Мужчины увеличили траты на брюки (+21%), свитера (+20%) и куртки (+18%)», — отметили аналитики компаний.