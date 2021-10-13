«Ъ»: правительство Москвы планирует передать полиции фотографии пользователей mos.ru

Правительство Москвы планирует передавать фотографии пользователей портала mos.ru в систему распознавания лиц, которую используют для поиска преступников полицейские. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, на портале госзакупок размещен контракт, заключенный между ГКУ «Информационный город» с компанией из Перми «Брайт софт». Соответствующая работа оценена в 236 млн руб.

Согласно техническому заданию, на mos.ru должна появиться процедура сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве». ЕЦХД анализирует данные с камер наружного наблюдения, подключенных к системе распознавания лиц, отмечает «Ъ».

Кроме того, должен быть обеспечен «сбор медиаданных и телеметрии» смартфонов жителей Москвы.

Ранее стало известно, что МВД начало применять в нескольких регионах новую систему распознавания лиц людей и силуэтов автомобилей. Она позволяет также отслеживать траекторию движения объектов и считать их количество.