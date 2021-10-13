Город Дно третий год подряд назван самым матерящимся городом России

Рейтинг самых матерящихся российских населенных пунктов третий год подряд возглавил город Дно Псковской области, сообщает Mash, приводя данные агентства «Интериум».

Эксперты провели анализ матерных слов, используемых жителями в социальных сетях и блогах, и пришли к выводу, что в сравнении с прошлым годом количество брани снизилось на 8,9%.

Дно вновь возглавил рейтинг (1194,68 на 10 тыс. жителей). На втором месте расположилась Анапа (102,03), которая поднялась на одну строчку выше, на третьем оказалась Москва (101,69). Далее следуют Калининград, Краснодар и Санкт-Петербург.

По предположениям экспертов «Интериума», мегаполисы вошли в первую десятку «бранного» рейтинга из-за того, что на их жителей пандемия коронавируса и связанный с ней кризис сказались сильнее всего.

В прошлый раз, по итогам 2019 года, город Дно также возглавил топ-10, но показатели тогда были ниже. Следом шли Краснодар и Кунгур.