В Приморье двое детей погибли из-за соседей, решивших пожарить курицу во фритюре

Житель Владивостока предстанет перед судом за то, что, пытаясь потушить пожар в квартире, он вылил воду на горевшее масло — в результате этого погибли двое маленьких детей. Об этом пишет mk.ru.

Пожар произошел в марте на на 21-м этаже в 25-этажного жилого дома. В результате возгорания были эвакуированы 24 человека. Четверо детей были госпитализированы, двое из них — десяти и шести лет — впоследствии скончались от отравления продуктами горения.

По данным следствия, пара готовила на ужин куриные крылья во фритюре. Девушка поставила кастрюлю с маслом на плиту и допустила возгорание. Ее партнер решил потушить масло водой, но пожар разгорелся еще сильнее, и пламя попало на потолок. Угарный газ попал в соседнюю квартиру, где находились дети. Позже они были отправлены в больницу с тяжелыми симптомами отравления. но спасти их не удалось.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге «странный» пенсионер получил 82% ожогов тела при взрыве газа. Мужчина жил один.