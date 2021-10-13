Реже всех в России разводятся семьи выплачивающие ипотеку

Россияне, выплачивающие ипотеку, разводятся гораздо реже остальных граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«На сегодня порядка 50% ипотечных заёмщиков - это люди находящиеся в браке - в абсолютном значении их количество достигает более 1,5 миллиона. Более того большинство из них оформили обременение спустя несколько лет после заключения брака и после появления у них детей. Согласно экспертным данным, более половины всех заёмщиков из доли семейных оформили обременение после рождения ребёнка», — говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что ипотечные заемщики разводятся в среднем в десять раз реже. В этой группе доля расторгающих брак не превышает 5% — против 50% в среднем по стране.

Эксперты отмечают, что развод отрицательно сказывается на платежеспособности. По словам управляющего директора Первого коллекторского бюро Павла Михмеля, жилищные займы чаще других кредитов становятся предметом спора между бывшими супругами.

Ранее стало известно, что телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева после развода с рэпером Элджеем оставила себе двухэтажный коттедж площадью 364 квадратных метра, а также гараж на пять автомобилей и четыре гектара земли.