Британская семья обнаружила в своем саду древнеегипетские статуи

Семья из небольшого города Клэр в британском графстве Суффолк много лет украшала свой сад статуями времен Древнего Египта, не подозревая, что изваяния подлинные. Об этом сообщает газета Metro.

То, что в саду стояли настоящие артефакты, выяснилось случайно. Владельцы собрались переезжать, а скульптуры не подходили новому саду — их было решено продать на аукционе Mander Auctioneers в городе Садбери.

Специалисты, взявшиеся за оценку статуй, установили, что это не копии, сделанные в XIX или XVIII веках — как думали в семье, а подлинники возрастом порядка 5 тыс. лет.

Несмотря на плохое состояние за предметы искусства одной из древнейших цивилизаций заплатили £195 тыс. (более 19 млн рублей) — при начальной цене в £200 (около 20 тыс. рублей).

Ранее при подготовке территории под строительство скоростной трассы М-12 «Москва–Нижний Новгород–Казань» обнаружилось крупное поселение эпохи бронзы. Археологи собрали коллекцию артефактов: кремневые орудия, лепную керамику, бронзовые изделия.