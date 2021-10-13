«Ъ»: водителя Собчак, устроившего ДТП в Сочи, будет защищать адвокат Сноудена

Водителя Mercedes Олега Цоя, который вез Ксению Собчак в аэропорт Сочи и попал в ДТП, будет защищать в суде адвокат Анатолий Кучерена. Об этом пишет «Ъ».

Как отмечает издание, Кучерена является членом российской Общественной палаты, председателем Общественного совета при МВД РФ и находится на четвертом месте официального рейтинга самых дорогих адвокатов страны.

В разное время Кучерена представлял интересы Эдварда Сноудена, Никиты Михалкова, Иосифа Кобзона и Сулеймана Керимова.

Кучерена также был гостем программы «Комната отдыха», которую вела мать Ксении Собчак, Людмила Нарусова.

Авария произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной. Автомобиль, в котором Собчак направлялась в аэропорт, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, который затем задел микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Водитель Mercedes Олег Цой признал свою вину, его отправили под домашний арест. Собчак и ее спутников, находившихся с ней в одной машине, вызвали на допрос.