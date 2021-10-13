В метро Вашингтона поезд сошел с рельсов

На одной из центральных станций метро Вашингтона поезд сошел с рельсов.

«Задержки на синей линии ожидаются в связи со сходом поезда с рельсов у Арлингтонского кладбища», — говорится в официальном аккаунте вашингтонского метро в Twitter.

В соцсетях пользователи пишут, что в потерпевшем крушении поезде отключился свет, пассажиры так просидели полтора часа. В вагонах находятся сотни пассажиров. Информации о пострадавших нет.

Сообщается, что эвакуация будет проводиться группами.

Ранее в Тунисе столкнулись поезда. В стоявший на станции Мегрен пассажирский поезд дальнего следования врезался другой состав. Травмы разной степени тяжести получили 33 человека.