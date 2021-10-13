Сын Немцова госпитализирован с коронавирусом

Антон Немцов, сын убитого российского политика Бориса Немцова, госпитализирован с коронавирусом. Он находится в одной из подмосковных клиник вместе со своей женой Анной, о чем сам сообщил в Instagram.

«Мы попали в госпиталь с ковидом. Не ожидали, что у нас дойдет до этого», - сказано в сообщении в социальной сети. Немцов-младший отметил, что его семья легла в больницу, чтобы «тщательно контролировать течение болезни и не допускать развития осложнений».

По словам сына политика, он лежит в одной палате со своей женой. Антон Немцов отметил, что им делают «очень хорошие капельницы». Супруги почувствовали себя лучше, чем до госпитализации.

В 2019 году Антон Немцов стал отцом. Новорожденного назвали Борис в честь дедушки.