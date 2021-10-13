Ректору «Шанинки» попросят избрать меру пресечения

Следствие попросит Тверской суд Москвы избрать меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву, который подозревается в крупном хищении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Накануне Зуев был задержан по подозрению в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. После задержания Зуева в «Шанинке» сообщили, что вуз продолжает работать штатно, при этом как-либо комментировать сообщения о задержании руководителя не стали.

Ранее сообщалось, что с Зуевым проводятся следственные действия по делу экс-заместителя министра просвещения Марины Раковой. Ранее она стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, 7 октября она была задержана. Ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере).

По ее делу также были арестованы трое подозреваемых: бывший генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максим Инкин, его бывший заместитель Евгений Зак и юрисконсульт Кристина Крючкова.