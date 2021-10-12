В Белоруссии возбудили новое уголовное дело против Тихановской

Следственный комитет Белоруссии возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и бывшего дипломата Павла Латушко. Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник отдела информации и связи общественного центрального аппарата СК Сергей Кабакович, сообщает «Sputnik Беларусь».

«Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушении требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом», — пояснил представитель СК Белоруссии.

Он уточнил, что дело было возбуждено по статье 382 УК – самовольное присвоение звания или власти должностного лица. Кабакович также напомнил, что обвиняемые вели переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций.

Ранее Тихановская заявила, что белорусская оппозиция перешла в стадию затяжного противостояния с режимом Александра Лукашенко. По ее словам, идет борьба «фактически на износ».

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.