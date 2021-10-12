В Калининградской области приостановили предоставление плановой медпомощи

Оказание плановой медицинской помощи было приостановлено в Калининградской области на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, сообщает РИА «Новости».

«Ситуация с коронавирусом остается чрезвычайно сложной. Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», — сказал министр.

В ряде регионов на фоне пандемии усилили ограничительные меры. В Чечне, Татарстане, Севастополе для посещения общественных мест потребуются QR-коды или бумажные сертификаты о вакцинации против коронавируса, либо справки о перенесенном за последние 6 месяцев заболевании. Заполняемость театров, кинотеатров поручено сократить до 50%.

В Москве ужесточат проверки соблюдения противоэпидемических мер в заведениях, которые работают в ночное время.