Власти Дагестана заявили, что руководство школы «покрывало» ученика, убившего сверстника

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев заявил, что учителя и руководство школы знали о деструктивном поведении подростка, убившего одноклассника в Махачкале, но не сообщали о ситуации. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

«Руководство образовательной организации почему-то его покрывало. Они не сообщали в правоохранительные органы, в инспекцию по делам несовершеннолетних. Даже не поставили на внутришкольный учет этого подростка», — заявил Бучаев.

Он подчеркнул, что успел поговорить со всеми одноклассниками подростка и родителями. Они рассказали, что мальчик на постоянной основе третировал учеников. Учителя, в свою очередь, знали об этой ситуации.

Ранее девятиклассника, ранившего ножом сверстника в махачкалинской школе, заключили под стражу на два месяца.

Смертельная драка произошла утром 11 октября. По версии следствия, между сверстниками завязалась потасовка, в которой один ударил ножом другого. Пострадавший впоследствии скончался в больнице.